-THK ÜNİVERSİTESİ KURULDU ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında ihtiyaç duyduğu personelin karşılanması amacıyla kurulan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünsal Ban seçildi. THK'dan yapılan açıklamada, ülkenin havacılık ve uzay alanında ihtiyaç duyduğu personelin karşılanması amacıyla ''Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'' adı altında bir vakıf üniversitesi kurulduğu bildirildi. Yapılan ilk mütevelli heyet toplantısında gerçekleştirilen seçimde, oy birliğiyle rektörlüğe Prof. Dr. Ünsal Ban'ın getirildiği belirtilen açıklamada, Ban'ın rektörlüğünün Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da onaylandığı kaydedildi. Havacılık ve uzay alanında yükseköğretim verilecek üniversitede, uzay mühendisliği, havayolu işletmeciliği, havaalanı işletmeciliği, hava trafik yönetimi, mekatronik mühendisliği, havacılık elektroniği ve kabin hizmetleri konularında eğitimler verileceği, üniversitenin Ankara ve İzmir'deki pilotaj bölümlerinde de lisans düzeyinde (4 yıllık) pilotluk eğitimi alınabileceği bildirildi.