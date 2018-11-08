THK üniversitelerle iş birliği protokolü imzalıyor

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Kurumu (THK) üniversite öğrencilerine ulaşmak ve faaliyetler gerçekleştirmek için iş birliklerine başladı. THK iş birliği kapsamında ilk protokolü İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ile imzaladı. THK İstanbul Başkanı Gürbüz Kaya, \"Halkın olan Türk Hava Kurumu’nu halkla buluşturacağız\" dedi.

Halkın olan Türk Hava Kurumu’nu halkla buluşturacaklarını söyleyen THK İstanbul Başkanı Gürbüz Kaya, “Gençlerimize havacılık ve uçak sevgisini aşılamak istiyoruz. İstanbul’da birçok üniversite ile THK Kulübü kurmak için faaliyetlerimize başladık” diye konuştu.

THK’nin yeni dönemde yapmak istediği birçok faaliyet olduğunu dile getiren Kaya, “Bu faaliyetlerimizin önemli bir kısmını gençlerle gerçekleştireceğiz. İçinde havacılık ateşi olan gençlerle üniversitelerde THK Kulübü kurulması için çalışıyoruz. İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ile yaptığımız görüşme sonrası bir protokol imzaladık. Bu sayede iş birliklerimizin ilkini İGÜ ile gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“BAŞARILI SONUÇLAR ALACAĞIZ”

İGÜ öğrencilerinin bundan böyle THK Kulübü ile Türkiye’deki havacılık alanındaki gelişmeleri daha yakından izleyebileceklerini vurgulayan İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, şöyle konuştu:

“İktisadi İdari Sosyal Bilimler ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde ve Meslek Yüksekokulu’nda havacılıkla ilgili bölümlerimiz var. Bu öğrencilerimizin havacılığa ilgilerini, bilgilerini artırmayı ve havacılıkla ilgili bilimsel faaliyetler düzenlemeyi amaçlıyoruz. İGÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu’nun öncülüğünde THK ile bir araya geldik ve kendisi bu protokolü imzalamamıza vesile oldu. THK, İGÜ’ye her türlü desteği vereceğini belirtti. Çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum.”