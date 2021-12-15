THK'nın "hurda" denilen 9 uçağından 4'ü bakıma girdi

Türkiye'de yaz aylarında yaşanan orman yangınları sırasında, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Envanterimizde uçak yok. THK uçakları performans verecek kapasitede değil" dediği ve 2019'dan bu yana atıl olan 9 Canadair CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 4'ünün, orman yangınlarında kullanılabilecek şekilde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) bakımı sürüyor. THK Kayyımı H. Abdullah Kaya, orman yangınlarında kullanılmadığı için çok tartışılan uçaklardan 1'inin bakımının tamamlandığını söyledi.



THK Kayyımı H. Abdullah Kaya, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın eylül ayında istifa etmesinin ardından kurumda hukuki boşluk bulunmadığını söyledi.



Kaya, THK'nın toplam 9 yangın söndürme uçağı olduğunu, bunlardan 3'ünün önceki yıllarda uğradığı çeşitli kazalar nedeniyle çok ciddi bakıma ihtiyacı olduğu için yıllardır kullanılmadığını söyledi.



Kaya, 4 uçağın ise TUSAŞ'ta bakımda olduğunu belirterek, "Bunların kapasiteleri artırılmıyor. Pervane, motor, iniş takımlarının bakımları yapılıyor. Kanat gövde bağlantılarının perçin ve yorgunluk testleri yapılıyor. Esas zaman alan ve uğraştıran husus bu oluyor. Burada bir kapasite artırılması söz konusu değil. Uçakların olduğu gibi kullanılmasına yönelik bakım yapılıyor.



Diğer 2 uçağımız ise biraz daha masraflı bakım gerektiriyor. Motorlarının ve iniş takımlarının ciddi şekilde bakımı gerekiyor. Bunun da maliyeti biraz yüksek olduğu için onların bakımını şu anda 2’nci etap olarak düşünüyoruz" dedi.



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