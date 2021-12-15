THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Aşçı'nın yerine, THK vekilliğine re'sen Ali Yüksek getirildi.

Yazın yaşanan orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya geldikten sonra 1 Eylül’de mahkemeye istifa dilekçesi veren, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de dilekçesini yineleyen Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararın şu ifadeler yer aldı:

"Kayyım heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememizin UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği, talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına yerine mahkememizce re'sen atanasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyım heyetine alınmasına, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekilliğine tebliğine karar verildi."

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