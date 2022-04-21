THK’nın görevden uzaklaştırılan denetleme kurulu üyelerine takipsizlik

T24 Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kayyım heyeti tarafından görevden el çektirilen THK’nın 3 eski denetleme kurulu üyesinin, THK’yı usulsüz biçimde kongreye çağırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Kayyım şikâyet etti

Ülke genelinde çıkan yangınlarda kullanılmayan söndürme uçaklarıyla tartışılmaların odağı olan Türk Hava Kurumu (THK) yönetimi, 2019 yılında aralarında denetleme kurulu başkanının da bulunduğu üç ismi görevden uzaklaştırmıştı. Yönetim daha sonra da görevden uzaklaştırılan üç isim hakkında, görevden alındıkları ve yetkileri olmadığı halde THK’yı büyük genel kurula çağırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Ankara Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında THK yönetiminin, Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman ile üyeler Muzaffer Basher ve Gökhan Doğan’ın yetkileri olmadığı halde noter huzurunda yapılan işlemle THK’yı büyük genel kurula çağırdıkları ve bu şekilde yapılan işlemle “resmi belge oluşturulmasında yalan beyan” suçunu işledikleri iddiasıyla şikayetçi oldukları anımsatıldı. Kararda, üç ismin THK’yı büyük genel kurula çağırmalarına ilişkin mali müşavirden rapor alındığı, raporda resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip notere, yalan beyanda bulunulduğuna dair somut bir tespitin yer almadığı anlatıldı. Kurumun, genel kurul toplantısının usul ve şekliyle ilgili bir dava da açmadığı ifade edilen kararda, “şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak somut delilin bulunmadığı, kaldı ki ilgili noter tarafından onaylanan evrak yönünden atılı suçun oluşmayacağı da anlaşılmıştır” denildi.