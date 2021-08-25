THK kayyumu Adnan Zengin’in zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı

Atatürk'ün kurduğu ve 2019 yılında kayyum atanan Türk Hava Kurumu’na (THK) ilişkin tartışmalar son bulmuyor. Orman yangınları sırasında söndürme uçaklarının kullanılmaması nedeniyle ülke gündemine oturan THK’de, çift maaşlı kayyum Adnan Zengin’in milyonlarca lira değerinde bir araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı açığa çıktı.

THK Kayyum Heyeti üyeliğinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini de yürüten Zengin hakkında 2019 yılında değeri 5 milyon TL olan 2,5 dönüm büyüklüğündeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açıldı. Birgün’ün haberine göre, Memur-Sen'in Düzce Şubesi, 2006 yılında S.S. Memurkent Konut Yapı Kooperatifi adında bir kooperatif kurdu. Aynı yıl kooperatife kayıtlı merkez Karahacımusa Mahallesi’ndeki birbirine sınır 11 adet taşınmaz ‘kooperatif üyelerine konut yapmak şartıyla’ TOKİ’ye senet düzenlenerek devredildi. Toplam 130 dönüm olan bu arsa üzerine TOKİ tarafından 588 daire ve sosyal donatılar inşa edildi. Ancak bu konut projesinde arazinin 2,5 dönümlük alanı kullanılmadı.

Değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edilen 2,5 dönümlük bu araziyi de THK kayyumu Adnan Zengin’in aralarında bulunduğu yedi eski kooperatif yöneticisinin üzerlerine geçirdikleri iddiası ile 2019 yılında dava açıldı.

“Zimmet” iddiasıyla Düzce 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde taşınan dava sürecinde arsanın üçüncü şahıslara satışının önlenmesi amacıyla tapu kaydı üzerine ihtiyadi tedbir konulduğu öğrenildi.

Zengin: Aslı yok bunun, ben öyle bir davayı kabul etmiyorum

BirGün’ün cevap hakkı kullandırmak için ulaştığı THK kayyumu Adnan Zengin ise yargılandığını doğruladı. Zengin, “Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Aslı yok bunun. Ben öyle bir davayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kooperatif, "Bu arazide 580 kişinin hakkı var!" dedi

Kooperatif tarafından yapılan açıklamada ise, “2,5 dönüm büyüklüğündeki arazi sadece 7 kişiye kaldı. Bu kooperatifin 580 üyesi var ve bu arazide de 580 kişinin hakkı var. Dava kapsamında bilirkişi atandı ve araziye ilişkin tedbir kararı konuldu. Bu arazinin 580 kişiye verilmesi yönünde bir karar bekliyoruz. Bu yedi kişinin yaptığı usulsüzlüktür” denildi.