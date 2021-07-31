THK Kayyım Heyeti Başkanı: Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık yatırım lazım
31 Temmuz 2021 17:34
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, son günlerde peş peşe çıkan yangınların ardından yeniden gündeme gelen yangın uçaklarıyla ilgili olarak, “Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım" dedi.
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde 28 Temmuz'dan bu yana birbiri ardına orman yangıları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sabah aktardığı bilgiye göre; 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’i kontrol altına alındı; Muğla, Mersin, Antalya, Adana ve Osmaniye'deki 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları halen sürüyor. Öte yadnan şimdiye kadar Antalya'da yangından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı beşe yükselirken; Marmaris'te bir kişi öldü.
THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçaklarının tekrar gündeme gelmesine ilişkin olarak konuştu.
Sabah’tan Barış Şimşek’e konuşan Aşçı, hangarda bekletilen uçaklarla ilgili “Bu uçakları 2018’e kadar Orman Genel Müdürlüğü’müzün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. Ancak 2010’dan sonra kurumda başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış” dedi.
Aşçı, “Ekipler Kanada’dan gelip bu uçaklara baktılar. Birtakım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Türk Hava Kurumu’nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya’dan uçak kiraladık" ifadelerini kullandı.
Aşçı, şu anda Rusya’dan kiralanan uçaklarla birlikte yine tamamı kiralık 20 hava aracı ile Türkiye genelinde devam eden yangınlara müdahalede bulunduklarını belirtti.