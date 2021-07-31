THK Kayyım Heyeti Başkanı: Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık yatırım lazım

Sabah’tan Barış Şimşek’e konuşan Aşçı, hangarda bekletilen uçaklarla ilgili “Bu uçakları 2018’e kadar Orman Genel Müdürlüğü’müzün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. Ancak 2010’dan sonra kurumda başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış” dedi.

Aşçı, “Ekipler Kanada’dan gelip bu uçaklara baktılar. Birtakım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Türk Hava Kurumu’nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya’dan uçak kiraladık" ifadelerini kullandı.

Aşçı, şu anda Rusya’dan kiralanan uçaklarla birlikte yine tamamı kiralık 20 hava aracı ile Türkiye genelinde devam eden yangınlara müdahalede bulunduklarını belirtti.

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