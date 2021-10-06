THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 36 gündür kabul edilmiyor, ikinci kez yargıya başvurdu

İstifası 36 gündür kabul edilmeyen Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı, yargıya ikinci kez başvurarak, "Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın" talebinde bulundu.

Türkiye'de yaz aylarında orman yangınları sırasında düğüne gittiği açıklayan ve sonrasında Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı’nın istifası 36 gündür kabul edilmedi. İstifanın neden kabul edilmediğine ilişkin bir açıklama da yapılmayan Aşçı yeniden başvuruda bulundu.

Bugün ikinci kez yargıya başvuran Aşçı, "Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın" dedi.

Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK’ye kayyım atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi vermişti.

Çift maaş alıyorlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyım heyeti atandı. Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyım Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Kayyım Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.

Ormanlar yanarken, düğüne gittiğini açıklamıştı

Cenap Aşçı’nın geçtiğimiz aylardaki yangınları orman yangınları sırasında bir televizyon katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı. Aşçı’nın "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmasını büyük tepkilere neden olmuştu.

Tepkiler sonrası "Düğün değil nikah" ifadelerini kullanmıştı.