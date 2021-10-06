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THK Kayyım Heyeti Başkanı 36 gündür istifa etmeye çalışıyor; ikinci kez yargıya başvurdu

“Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın”

06 Ekim 2021 11:00

İstifası kabul edilmeyen Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, ikinci kez yargıya başvurarak “Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın” talebinde bulundu. Cenap Aşçı’nın istifası 36 gündür kabul edilmiyor.

Aşçı'nın istifanın neden kabul edilmediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aşçı, “Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın”  diyerek bugün 2’nci kez yargıya başvurdu.

Birgün'de yer alan habere göre, Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK’ye kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi vermişti.

"Linç kampanyasına kurban edilmek istendim"

Orman yangınlarında kullanılmayan söndürme uçakları ve skandal açıklamalarıyla tartışmalara neden olan Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’inci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.”

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