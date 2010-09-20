-THK, GAZİLERİ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDU ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Türk Hava Kurumunca (THK) gazi ve ailesine uçakla Ankara turu yaptırıldı. Gaziler Günü dolayısıyla, Etimesgut Türkkuşu Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan THK Başkanı Osman Yıldırım, Türkiye için büyük özveri gösteren gazilerin ''Gaziler Gününü'' kutladı. THK'nın her zaman gazilerin, şehitlerin yanında olduğunu, bu önemli günde de gaziler için bir organizasyon planladıklarını belirten Yıldırım, ''Ülkemiz için yaptığınız fedakarlığı, özveriyi hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek, gazilerimizi unutmayacağız'' dedi. Türk milletinin asırlardır devletler kurduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin de şehitler ve gaziler sayesinde ayakta durduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için canlarını ortaya koyan gazilere teşekkür etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan da günün anısına Osman Yıldırım'a plaket verdi. Tandoğan, plaketi verirken yaptığı konuşmada, ''Bu topraklar kutsaldır. THK'nın gerçekleştirdiği bu etkinlikle bu topraklara havadan bakıyoruz. Bizim için çok anlamlı'' dedi. Daha sonra, sekizerli gruplar halinde 130 gazi ve ailesine THK'nın ''Cessna 208 Caravan'' tipi uçağıyla Ankara turu yaptırıldı. -''UNUTULMAMAK MUTLULUK VERİCİ''- 1974'deki Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan 57 yaşındaki Musa Göz, yaptığı açıklamada, ilk defa uçağa bindiğini, çok heyecanlandığını söyledi. THK'nın gazileri unutmamasının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Göz, böyle mutluluk verici etkinliklerin daha da artmasını istediklerini kaydetti. Kıbrıs gazisi 58 yaşındaki Edip Deniz de barış harekatı sırasında paraşütle Kıbrıs'a indiğini belirterek, ''Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok gurur verici. 1976 yılından bu yana Ankara'dayım, böyle bir etkinlik ilk defa düzenleniyor. Güzel bir şey, çok mutlu olduk'' dedi. Kore gazisi emekli piyade astsubay 80 yaşındaki Osman Yaşar Eken de 1952'de Wegas Muharebesinde yer aldığını, o bölgede 147 şehit verildiğini, kendisinin yaralanmasına rağmen sağ olarak kurtulduğunu anlattı. Ülkesi, milleti için canını ortaya koyan şehitlerin ve gazilerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Eken, THK'nın düzenlediği etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kıbrıs gazisi 58 yaşındaki Ali Erkoçak da uçağa ilk kez bindiğini ve çok heyecanlandığını belirterek, ''Ankara'yı kuş bakışı izledim. THK'ya teşekkür ederim bize böyle bir duyguya yaşattığı için'' dedi.