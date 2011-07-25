THK astronot yetiştirecek

T24 -

Yerli uçak üretimine başlamaya hazırlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, yakında ilk yerli ''insansız hava gemisi''ni faaliyete geçirecek.





Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, üniversitelerinin bu yıl eğitim-öğretime başlayacağını belirterek, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj bölümüne ve İşletme Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüne 48 burssuz, 12 burslu olmak üzere 60'şar öğrenci alınacağını bildirdi.





Üniversitelerinin ABD'deki Vaughn College ile işbirliği yaparak çift diploma vereceğini ifade eden Ban, öğrencilerin iki yıl Türkiye'de iki yıl da ABD'de eğitim alacaklarını kaydetti. Vaughn College'ın havacılık ve uzay alanında dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin de dünyadaki 37 havacılık ve uzay üniversitesi arasında en iyi fiziki şartlara sahip olduğunu belirtti.





Üniversitelerinih Matematik-Fen puan türüne göre öğrenci alacağını söyleyen Ban, tercih etmek isteyen öğrencilerin ''uçuş korkusu'' olmaması ve sağlık raporu alması koşulu bulunduğunu da ifade etti.







Kaldığımız yerden...





Üniversitenin hedeflerini anlatan Ban, üniversitenin sloganının ''Kaldığımız yerden...'' olarak belirlendiğini söyledi.





Türkiye'nin uçak üretiminin araba üretiminden önce başladığını 1927'den 1950'li yıllara kadar toplam 351 adet uçak ürettiğini ve bu uçakların bir kısmını da Hollanda ve Danimarka'ya ihraç ettiğini anlatan Ban, 1950'li yıllarda üretimin durduğunu ifade etti.





''Ben Türkiye'nin uçak ürettiğini, havacılıkla ilgilenmeye başladığım zaman öğrendim'' diyen Ban, uçak üretimini üniversite olarak yeniden başlatacaklarını kaydetti.





Ban, şunları söyledi:





''Türkiye geçmişte uçak üretirken kendi çizimiyle, kendi tasarımıyla yola çıkmış. Motoru da dizaynı da kaportası da kendisine ait. Geçmişte nasıl kendi motorumuzu kendi tasarımımızı kullandıysak aynısını tekrar yapmaya başlayacağız. 'Kaldığımız yerden...' sloganını kullanırken aslında bunu kastediyoruz. Türkiye yeniden kendi uçağını üretmeye başlayacak.





Sayın Başbakan, 'çılgın projeleri' açıkladığında 'Ankara'yı havacılık ve savunma merkezi yapacağız' dedi. İşte uçak üretimi de bu basamaklardan bir tanesi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi de uçak üretimi projesinde yer alacak. Elemanlar yetiştireceğiz, ar-ge projeleri yapacağız. Uçakların dizaynlarını biz yapacağız. Motorların üretimi aşamasında Ostim'deki firmalarla yaptığımız işbirlikleri var. Bu işbirlikleri sayesinde biz sanayide yer alacağız. Çünkü bir uçağı bir firma tek başına üretemez. Uçağın parçaları vardır, o uçağın parçaları çeşitli yerlerden getirilir ve üretilir. Bunu montaj sanayi olarak düşünmeyin. Ostim'de havacılık ve savunma alanında 81 tane firma var. 80 firma ayrı ayrı parçalar üretir, o parçalar birleştirilir ve uçak üretilir. Biz de bunu gerçekleştireceğiz. Bunlar muhtemelen eğitim uçağı olacak.''





