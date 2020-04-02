T24 LogoT24 Logo
Gündem

THK, yangın söndürmede kullanılan 11 uçağını satıyor

11 uçağın satışı için ihale açıldı

02 Nisan 2020 08:40

Türk Hava Kurumu (THK),11 adet M-18 A/B Dromader uçağının satışı için ihale açtı. Söz konusu model yangın söndürmede kullanılıyor

Türk Hava Kurumu (THK),envanterinde bulunan 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale 13 Nisan'da yapılacak. İstekliler, uçakları THK'nın Ankara Etimesgut Meydan İşletmesinde görebilecekler.

Açıklamada bu uçakların kullanım amacı belirtilmese de M-18 A/B Dromader uçakları dünya genelinde yangın söndürme ve tarım ilaçlama alanlarında kullanılıyor. 

 

ETİKETLER

thk11 uçağını satıyorihaleM-18 A/B Dromaderyangın söndürmetarım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24