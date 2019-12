'This Is It' vizyona girdi

Michael Jackson'ın son görüntülerinden oluşan This Is It belgeseli dünyanın 19 ülkesinde aynı anda gösterime girdi.



Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın ölümünden dört ay sonra, sanatçının bu yaz Londra'da O2 Arena'da vermeyi planladığı konserlerin prova ve kamera arkası görüntülerini içeren This Is It belgeselinin dünya prömiyeri yapıldı.



Filmin ABD'deki galası beş ayrı kıtada, 99 ülkede canlı olarak yayınlandı. Jackson'ın yaratıcı ortağı ve sahne şovunun yönetmeni Kenny Ortega'nın yönettiği belgesel dün 19 ülkede aynı anda vizyona girdi. Bugün Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek filmin Los Angeles'ta Nokia Theatre'daki galasına Will Smith, Paris Hilton, Jennifer Love Hewitt gibi çok sayıda ünlü katıldı. Jackson'ın koreografı Travis Payne "Seyirci benim alışık olduğum Michael'ı görmekten keyif alacak" yorumunda bulundu.



Hayranları ağladı



Filmin gösterime girmesi tüm dünyada renkli görüntülere sebep oldu. Tayvan'dan Almanya'ya, hayranları Jackson'ı andı.



This Is It, Çin'in başkenti Pekin'de planlanandan birkaç saat önce vizyona girerken, yüzlerce Jackson hayranı filmin gösterildiği sinemanın önünde Moonwalk dansı yaptı. Filmle ilgili ilk tepkiler genelde olumlu. Bazı Jackson hayranları filmi ağlayarak izlerken, seyirciler Jackson'ın eski günlerindeki gibi hareketli göründüğü konusunda hemfikir. Elizabeth Taylor da sanal paylaşım ağı Twitter'da filme övgüler düzdü, arkadaşı Jackson'ı 'modern peygamber' olarak tanımladı. Öte yandan şarkıcının bazı ateşli hayranları filmin Jackson'ın son günleriyle ilgili gerçekleri sakladığı iddiasıyla This Is Not It isimli bir internet sitesi üzerinden boykot kampanyası başlattı. Jackson, haziranda hayatını kaybetmeseydi, temmuz ayında Londra'daki O2 Arena'da konserler verecekti.



This Is It gösterime girmesiyle O2 Arena'da Jackson'ın 250 parça eşyasından oluşan, üç ay açık kalacak bir sergi açıldı.