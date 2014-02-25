Thilo Sarrazin'den yeni kitap



Thilo Sarrazin, 2010 yılında yazdığı "Almanya Kendini Yok Ediyor" adlı kitapta, Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne sürmüş, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek aptallaştırdığını iddia etmişti. Sarrazin, daha sonra da "Avrupa’nın Euro’ya İhtiyacı Yok" başlıklı ikinci kitabını çıkarmıştı.

Sarrazin'in yeni kitabı, "Yeni Erdem Terörü – Almanya'daki İfade Hürriyetinin Sınırları" başlığını taşıyor. Sarrazin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Kışkırtan ben değilim. Bazıları kışkırtılmaya açık" dedi. Sarrazin, "kitabıyla bir tartışma başlatmak istediğini, bu tartışmanın yapıcı olacağına inandığını" söyledi.

'Eşitlik çılgınlığı'na eleştiri

Yeni kitabında "eşitlik çılgınlığını" eleştiren Sarrazin, somut veriler yerine "sözde özgürlükçü solcu iyi insan" anlayışıyla hareket edilmesini eleştiriyor.

69 yaşındaki Sarrazin, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeliğinin devam edeceğini de söyledi. "Almanya Kendini Yok Ediyor" kitabına gelen tepkiler üzerine Sarrazin hakkında partiden ihraç süreci başlatılmış, ancak üyeliğinin devamına karar verilmişti.