Thibaut Courtois: FIFA'yı eleştirdiğim için “Yılın Kalecisi” ödülüne aday gösterilmedim

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, Uluslar Ligi formatını, UEFA ve FIFA’yı eleştirdiği için “Yılın Kalecisi” ödülüne aday gösterilmediğini iddia etti.

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Belçika ile İtalya arasında oynanan Uluslar Ligi üçüncülük maçının ardından turnuva formatını eleştirmiş, UEFA'yı ve FIFA'yı hedef almıştı. Courtois, maç sonrası şöyle konuşmuştu:

"Üçüncülük maçı gereksiz. Sadece daha fazla para için oynanıyor. Bu konuda dürüst olmalıyız. Bugün sadece UEFA'ya para kazandırmak için sahadaydık. Takımların kadrolarında ne kadar rotasyona gittiğine bakın. Bu maç final olsa, farklı oyuncular izleyecektik. Bu fikstürün ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor."

Real Madrid’in Sheriff ile oynadığı maçtan önce konuşan Courtois, bu söylemleri nedeniyle FIFA’nın “Yılın Kalecisi” ödülüne aday gösterilmediğini düşündüğünü belirterek kurumu yine hedef aldı; "Yaptıkları tercih beni şaşırtmadı. Sanırım bir ay önce yaptığım yorumlar yüzünden böyle oldu. Kulübüme faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum. Elbette başka takımlarda da harika kaleciler var. Umarım en iyi olan kazanır. Günün sonunda takım başarıları bireysel başarılardan daha önemli. O ödülleri kazanmaktansa Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı kazanmayı tercih ederim."