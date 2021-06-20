Thiago Alcantara: Modern futboldan nefret ediyorum

Liverpool'da forma giyen İspanyol Thiago Alcantara, modern futboldan nefret ettiğini açıkladı.

The Guardian'a konuşan Thiago, "Futbolla ilgili klasik düşüncelere sahibim. Çıktığı ilk günden bu yana VAR'ın karşısındayım. Bence yeni uygulamalar futbolun özüne aykırı. Modern futboldan nefret ediyorum" dedi.

Hakemlerin de hata yapabileceğini söyleyen tecrübeli orta saha, "Geçmişte futbolda gerçekleşen birçok mucize, VAR olsaydı yaşanmayacaktı. Harika bir gol bile atsanız, umarım VAR iptal etmez diye bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Futbolun 'sihrini' kaybettiğini söyleyen Thiago, sözlerini şöyle noktaladı:

"Artık futbol çok daha hızlı. Sihirli anları çok daha az görüyoruz. Her şey gibi futbol da değişiyor ve bizim buna ayak uydurmamız gerekiyor"