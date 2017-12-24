THH yeni parasal sınırlarını açıkladı

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Tüketici Hakem Heyetlerinin (THH) 2018 yılı parasal sınırları yeniden belirlendi.

THH 2018 yılında parasal sınırların yenilendiğini açıkladı. 20 Aralık’ta İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin bakmaya görevli oldukları parasal sınır 2400 liradan dört bin liraya, İl Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu parasal sınır ise 3.610 liradan altı bin liraya yükseltilmişti. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu DHA\'ya yaptığı açıklamasında, “Belirlenen bu tutarlardaki başvurular sadece 11 gün için geçerli olabilecek. Çünkü Ocak 2018 başından itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu tutarların Yeniden Değerleme Oranında arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle yeni yılın ilk gününden başlamak üzere İlçe Hakem Heyetlerinin parasal görev sınırları 4.570 liraya, İl hakem Heyetlerinin ise 6.860 liraya yükseltilecektir” dedi.

20 Aralık’ta Resmî Gazetede yayınlanan 7063 sayılı Torba Yasanın 11. Maddesine göre yapılan düzenleme ile belirlenen meblağların yükseltilmesinin tüketici açısından yararlı olduğuna işaret eden Ağaoğlu, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak tebliğ ile bu parasal sınırlarla birlikte Tüketici Kanununun 77. Maddesinde öngörülen cezalar da arttırılarak, şikâyet üzerine veya denetimlerde tespit edilen Tüketici Kanununa aykırılıklarda yeni parasal tutarlar üzerinden ceza uygulanacaktır” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Ağaoğlu yeni model akıllı telefon fiyatlarının altı bin lirayı aştığına dikkat çekerek, “Eskiden bu pahalı cihazlarla ilgili şikayetler için tüketiciler mahkemeye başvurmak zorunda kalıyor, başvuru esnasında da tebligat ve bilirkişi ücreti olarak yaklaşık 400 lira gider avansı yatırması gerekiyor ve davayı kaybederse yatırdığı bu paraları da geri alamıyordu. Oysa Tüketici Hakem Heyetine başvurular ücretsiz ve tüketici haksız bulunsa bile masraflar devlet bütçesinden karşılanıyor, tüketiciden talep edilmiyor. Ancak satıcı haksız çıkarsa tüm masraflar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre kendisinden talep ediliyor. Üstelik Heyetin kararı ile mahkeme kararı gibi İcra İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairelerinde ilamlı takip yapılabiliyor” dedi.