-THE TIMES, AKDENİZ'İN EN İYİ OTELİNİ SEÇTİ KAŞ (A.A) - 02.07.2011 - Antalya'nın Kaş ilçesindeki Peninsula Gardens Hoteli, İngiltere'nin The Times Gazetesi'nin seyahat ekinde okurlarına ''Akdeniz'in en iyi oteli'' olarak tanıtıldı. Kaş ilçesindeki Çukurbağ yarımadasında yamaç üzerine oturtulmuş butik otel Peninsula Gardens, bu yıl müşterilerini kabul etmeye başladı. Yarımada'nın doğasını bozmayacak şekilde taş ve ahşapla inşa edilen ve her odasının adını doğal bir taştan aldığı otel, The Times Gazetesi tarafından Akdeniz'in en iyi oteli seçildi. Otelin yöneticisi Nergis Uzun, tamamen doğal malzemelerle yapılan ve yeşillendirilen otelin 23 odasının 18'inde kendine özel havuz bulunduğunu söyledi. Daha ilk yılları olmasına karşın The Times Gazetesi'nin seyahat ekinde Akdeniz'in en iyi oteli olarak tanıtıldıklarını vurgulayan Uzun, bundan gurur duyduklarını söyledi. Uzun, ''Otelimiz tamamıyla bitkilerle kaplıdır. Yemyeşil bir ortam içinde. Ekibimiz de oldukça profesyoneldir. Odalarımızın çoğunda kendine ait havuzu var. Denizle bütünleşmiş bir halde kıyıda bulunuyoruz'' dedi. Gazetede otelle ilgili yayınlanan yazıda, otelde tatil yapan İngiliz Zee Brewer'in, otelin doğal dokuya uygun şekilde inşa edilmesinden çok etkilendiği, lüksün uygun fiyata sunulduğu ifadelerine yer verildi. Brewer, ''Burası çok muhteşem, özel ve şık. Dünyayı dolaşsam geri dönmeyi düşündüğüm tek yer burası olacak'' dedi.