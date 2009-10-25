Theron'la öpüşmek için140 bin dolar ödedi

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Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron bir yardım kurumu olan OneXOne’ın düzenlediği açık artırmanın özel davetlisi olarak katıldı.Gecede ilk önce Güney Afrika’da gerçekleşen Dünya Kupası biletina maç bileti satışı gerçekleştiren Theron, ardından bir safarı programı satışı gerçekleştirdi. Toplam satıştan sadece 37 bin dolar yardım parası toplaması güzel yıldızı tatmin etmedi.Gelirden memnun olunmaması sonucu Theron salona 7 saniyelik öpücüğü için 130 bin dolar önerdi. Önce bir erkek katılımcı fiyatı kabul etse de salondan bu fiyatı 140 bin dolara çıkan bir izleyici vardı. Hem de bir kadın.34 yaşındaki güzel oyuncu önce bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemese de, sahneye katılımcıyı davet edip uzun süre dudak dudağa öpüştüler.