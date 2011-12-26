Theron: Yalnızım ve bir erkek bulmam lazım

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Son günlerde yeni filmi 'Young Adult' ile gündemde olan 35 yaşındaki Oscarlı aktris obsesif kompulsif bozukluğu hakkında konuşan sunucuyu şakayla susturarak "Şişşt. Yalnızım ve bir erkek bulmam lazım" dedi.Daily Mail sitesinde yer alan habere göre; İrlandalı aktör Stuart Townsend ile ayrılığıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Charlize Theron, kendini hiçbir zaman evlenecekmiş gibi hissetmediğini söyledi.Oyuncu, Prens Harry ile görüntülendikten sonra çıkan dedikoduları ise, "Evliyiz. Hamileyim" diyerek yine espriyle yanıtladı.Prens ile tanıştıklarını söyleyen Charlize Theron, "Çok düzgün biri. Afrika için yaptıklarını takdir ediyorum" şeklinde konuştu.