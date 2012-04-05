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Theron: Hep bir ailem olsun istedim

Hollywood’un başarılı oyuncusu Charlize Theron evlat edindiği bebeğini ve aile özlemini popüler bir dergiye verdiği röportajında anlattı

05 Nisan 2012 17:52

Hollywood’un başarılı oyuncusu Charlize Theron  evlat edindiği bebeğini ve aile özlemini popüler bir dergiye verdiği röportajında anlattı.

 
Hollywood’un yetenekli oyuncusu Charlize Theron geçtiğimiz ay evlat edindiği oğlu ve aile kurmakla ilgili düşüncelerini “Vogue” dergisinin son sayısında hayranlarıyla paylaştı.
 
Güney Afrikalı sanatçı röportajında uzun zamandır bir bebek evlat edinmeyi planladığını söyledi. Theron şöyle konuştu: “Her zaman bir ailem olmasını istediğimi söylemişimdir. Bu konuyla ilgili hislerimi hiçbir zaman gizlemedim.”
 
Annesinin büyükanne olmak için daha fazla bekleyemediğini ve evlat edindiği oğlu Jackson’ı kucağına aldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Theron şunları söyledii: “Jackson inanılmaz bir çocuk. O şimdiye kadar aldığım en güzel hediye. Annem gibi sağlam, adil ve yardımsever bir anne olmak istiyorum.”

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