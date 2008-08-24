Theron 'Altın Portakal'a geliyor

Bu yıl 10-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Oscarlı ünlü aktrist Charlize Theron geliyor. Her yıl bir dünya starını festivale getiren düzenleme komitesi bu yıl onur konuğu olarak Theron'da karar kıldı.



İki yıl önce bir günlük tatil yapmak için Antalya Hillside Su Hotel'e gelen dünyanın en çok kazanan yedinci kadın oyuncusu unvanlı Charlize Theron, Antalya'ya bu kez festival için gelecek. AKSAV (Antalya Kültür Sanat Vakfı) ve TÜRKSAK (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) 'nın birlikte düzenlediği festivalin ulusal ve uluslararası bölümlerinde onlarca ünlü sanatçının yer aldığı sinema filmleri ve belgesel filmler yarışacak.