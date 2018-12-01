Theresa May, Suudi Arabistan'a Türkiye ile tam işbirliği çağrısı yaptı

Aynur Tattersall, Londra (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, G20 Zirvesi için gittiği Arjantin\'de bir araya geldiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'yla ilgili soruşturmada Türkiye ile tam iş birliği yapmasını istedi.



Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi NO10’den yapılan açıklamada, May’in dün Arjantin’de G20 zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la bir araya geldiği ve Cemal Kaşıkcı cinayeti sorumlularından hesap sorulmasının önemini vurguladığı belirtildi.



Başbakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, May’in Suudi Arabistan’dan böyle “üzücü bir olayın” yinelenmemesi için gereken adımları atarak güven tesis etmesini istediğini, Suudi Prens bin Selman’ı Türk yetkililerle tam iş birliğine gitmesi ve her iki ülkedeki soruşturmaların da kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için teşvik ettiği duyuruldu.



Açıklamada, Kaşıkçı cinayeti sorumlularından hesap sorulabilmesi, gerçekte ne olup bittiği ve kimin sorumlu olduğuyla ilgili tam bir saydamlığa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan May’in, bu beklentisini 24 Ekim’de Kral Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede de dile getirdiği hatırlatıldı.



Başbakanlık yetkilileri, May’in bin Selman ile yaptığı görüşmede Yemen’deki çatışmanın acilen sona erdirilmesi ve açlıkla karşı karşıya olan milyonlarca insanın durumunun iyileştirilmesi çağrısında da bulunduğunun altı çizildi.