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Dünya

Theresa May: Irak ve Suriye'de bulunan IŞİD birlikleri yenildi

Mergim Özdamar / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Irak ve Suriye'de bulunan IŞİD birliklerinin kesin bir yenilgiye uğratıldığını söyledi

22 Aralık 2017 17:29

Mergim Özdamar / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Irak ve Suriye\'de bulunan IŞİD birliklerinin kesin bir yenilgiye uğratıldığını söyledi.
May Kıbrıs\'taki, IŞİD birliklerine yönelik saldırılar için kullanılan askeri üslerdeki İngiliz birliklerini ziyaret etti. May, Kıbrıs\'taki birliklere hitaben yaptığı konuşmada, İngiliz güçlerinin çabaları sayesinde cihatçı grubunun artık önemli bölgelerin kontrolüne sahip olmadığını vurguladı ve ekledi:
“Bunun neyi değiştirdiğini netleştirelim. Sadece üç yıl önce, IŞİD Irak ve Suriye\'de en barbarca eylemleri gerçekleştirmek ve Birleşik Krallık sokaklarında bile cinayet işlemelerini sağlayan bir halifelik ilan etmişti. Fakat bugün, çabalarınız sayesinde sözde halifelik yıkıldı ve artık Irak\'ta ve Suriye\'de önemli bir yere sahip değil. Bu başarıdan inanılmaz gurur duymalısınız.\"
Birleşik Krallık’ın Kıbrıs\'ta Akrotiri ve Dhekelia üslerinde yaklaşık 2,000 askeri personel bulunuyor ve bu üsler IŞİD’e karşı savaş başladığından bu yana, Irak\'a yapılan 1,300\'den, Suriye\'ye de yapılan 250\'den fazla operasyonun başlangıç noktası oldu.
Rusya ile ilgili de konuşan May, “Rusya’nın Kırım\'ı yasadışı işgali, Ukrayna\'da devam eden faaliyetleri ve yanlış haber verme gibi konularla üstlendiği tutumun farkındayız. Boris Johnson Ruslarla bu faaliyetleriyle ilgili endişelerimiz hakkında sert bir şekilde konuşacak” dedi.
May bölgede IŞİD’in yeniden oluşmasını veya yeni bir kuvvet ortaya çıkmasını engellemek için bölgede İngiliz askeri müdahalesine hâlâ ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
1960 yılında Kıbrıs bağımsızlığını kazandıktan sonra, Birleşik Krallık 98 kilometre karelik adadaki topraklarının yüzde 3’ünde egemenliğini sürdürdü.

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