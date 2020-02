Theresa May güven oylamasını kazandı

Deniz Kılınç (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, liderliği için gerçekleştirilen güven oylamasını kazandı.

Birleşik Krallık Avam Kamarası’nda gerçekleştirilen güven oylamasının sonuçlarını açıklayan 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady, May’in 200 oy ile kazandığını duyurdu. Başbakanın istifası için ise 117 bakanın oy kullandığını belirten Brady, ‘Oylama sonuçları, meclisin May’e hala güvendiğini gösteriyor’ dedi. Söz konusu oylamayı kazanan May için bir yıl boyunca başka bir güven oylaması gerçekleştirilemeyecek.

May’in Pazartesi günü tartışmalı Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda oylanmasının ertelenmesi kararını almasıyla Birleşik Krallık meclisinde Brexit belirsizliği sürüyordu. Güven oylaması ile ilgili bugün açıklamalarda bulunan May, ‘Bu oylamaya elimden gelen her şeyle karşı koyacağım’ dem