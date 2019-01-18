Theresa May de Davos'a gitmeyecek

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra Britanya Başbakanı Theresa May'in de Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacağı duyuruldu.

CNN'e konuşan bir Britanya hükümet sözcüsü, May'in önümüzdeki haftayı "Brexit anlaşmasına odaklanmak" için Londra'da geçireceğini belirtti.

May'in salı günü Avam Kamarası'na sunduğu Brexit anlaşması tarihi farkla reddedilmiş, ardından da hükümeti çarşamba günü çok ufak bir farkla güvenoyu almayı başarmıştı.

Donald Trump ülkesinde hükümet kapalı olduğu için, Macron da ülkesindeki Sarı Yelekler eylemleri sebebiyle Davos'a gitmeyeceğini duyurdu.