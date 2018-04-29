'Theresa May Brexit planlarından vazgeçmedi'

İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesi, Theresa May'in Brexit yaklaşımını yumuşatmasına yönelik baskılara rağmen Avrupa Birliği ile ortak pazardan ayrılma politikasından vazgeçmediğini yazdı.

Gazeteye göre May, önümüzdeki hafta AB ile başlayacak Brexit müzakerelerinde Brüksel'e AB'den hiçbir anlaşma olmadan almanın da masada olduğunu söyleyerek elini güçlendirmeye çalışacak.

May, Muhafazakar Parti'nin seçim vaatleri arasında bulunan Gümrük Birliği ve Ortak Pazar'dan ayrılma politikasından da vazgeçmedi. Gazeteye göre bu durum parti içindeki bazı üst düzey siyasetçileri de rahatsız etti.

The Times gazetesinin manşetinde yayınladığı habere göre bu isimler arasında Maliye Bakanı Philip Hammond da bulunuyor.

Gazeteye göre Hammond, Muhafazakar Parti'nin Brexit sonrası serbest ticaret politikasını değiştirmek istiyor.

Gazetenin politika editörleri Oliver Wright ve Sam Coates'in imzasını taşıyan habere göre Hammond ülkenin Gümrük Birliği içinde kalmasını savunuyor. Bu, İngiltere'nin diğer ülkelerle özgürce serbest ticaret anlaşması imzalamasının önüne geçiyor.