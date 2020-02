Theresa May Brexit anlaşmasının iptal olmadığını söyledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesi sonrasında, Brexit anlaşması ile ilgili bir destek almamasına rağmen Brexit anlaşmasının iptal olmadığını söyledi.

Zirveden sonra konuşan May, Birleşik Krallık\'ta milletvekillerinin Brexit anlaması konusunda daha fazla güvenceye ihtiyacı olduğunu belirtti.

AB liderleri dün gece bir güvence taslağı yayınlayarak, önceki taslaklarda bulunan, bloğun “daha fazla güvencenin sağlanıp sağlanmadığını incelemeye hazır olduğunu” belirten kısımlarını çıkardılar, ancak May, resmi çözümlerde bu yükümlülüklerin yasal statüsü olduğunu ve hoş karşılanmayacağını açıkladı.

May zirve sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dizi diplomasi sonrasında, zirvede elde edilen sonuçlara karşın, \"Konsey\'in sonuçlarını izleyen daha fazla açıklama ve tartışmanın mümkün olduğunu\" belirtti ve önümüzdeki günlerde müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

May yaptığı basın açıklamsında şunları söyledi:

“Resmi sonuçlar olarak, bu taahhütlerin yasal statüsü var ve bu nedenle kabul edilmelidir. Her zaman söylediğim gibi, garantiden kaçınmanın en güvenli yolu, uyum süreci bittiğinde gelecekte gerçekleşecek ortaklıkları korumaktır. AB bu yola sıkı sıkıya bağlı.

“Ancak milletvekilleri daha fazla güvenceye ihtiyaç duyuyor ve bu sabah Başkanlar Tusk, Juncker ve diğerleri de dahil olmak üzere AB partnerlerimizle görüştüm.

“AB\'nin daha fazla açıklamayı gözden geçirmeye istekli olmadığını bililyorum. AB bu konuda oldukça net, ben de öyleyim ve eğer bir anlaşma ile gideceksek, o anlaşma budur. Ancak, bugün meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde Konsey\'in sonuçlarını takip eden daha fazla açıklama ve tartışmanın mümkün olduğu ortaya çıktı.

“Hala yapılması gereken işler var ve önümüzdeki günlerde İngiltere Parlamentosunun anlaşmayı onaylayabilmek için ihtiyaç duyduğu daha fazla güvenceyi nasıl alacağımız konusunda görüşmeler yapacağız” dedi.