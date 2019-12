T24 -

Dave Grohl, Nirvana sonrası, Foo Fighters ile yoluna devam ederken 2005'te müzik dergisi MOJO'ya bir mülakaat veriyor. "Yeni başlayacağımız projede ben bateriye oturacağım, Josh Homme gitar ve John Paul Jones bas gitar çalacak. Yeni bir albüm yapacağız ve kimse laf edemeyecek." Dave Grohl'un bu sözlerinden dört yıl sonra Them Crooked Vultures adıyla üçlü yola çıktı ve Dave Grohl'un bahsettiği albümü yaptı.Ünlü müzisyenlerin bir araya gelip projelere imza atmasına alışmıştık ancak Them Crooked Vultures'ı farklı kılan şey, müzik piyasasının en önemli gruplarından elemanları bir araya getirmesi. Yaşı kemale eren John Paul Jones ve tüm zamanların en iyi bateristleri listesinde yer alan Dave Grohl'un bu albüm için stüdyoya girmesi müzik için de yeni bir nefes olacak.Bundan yıllar önce, eski grupların tekrar toplanması moda olduğunda Dave Grohl'un adı Led Zeppelin'in bateristliğiyle anılıyordu. Bu konuda ne Led Zeppelin tarafından ne de Dave Grohl'dan bir yalanlama gelmemişti. Eski Nirvana bateristi Led Zeppelin hayranlığı dolayısıyla Stairway To Heaven parçasına saygı duruşu olarak The Pretender parçasını yaptı ve televizyon şovlarında Led Zeppelin şarkıları seslendirdi.Homme ile Grohl'un arkadaşlığı 1992 yılına kadar uzanıyor. Ayrıca ikili Queens Of The Stone Age'in üçüncü albümünün kayıtlarını birlikte gerçekleştirdiler. Albümdeki herkesi birbirine çeken bir hayranlık ve arkadaşlık var, bu da Them Crooked Vultures'ı daha samimi kılıyor. Eğer ki Them Crooked Vultures öteki albümlerinde Prince, Chris Cornell, Maxi Jazz gibi farklı tarzlardan müzisyenleri albümlerine konuk ederse gelecekte belgesel niteliğinde bir grup olarak hatırlanır.Them Crooked Vultures albümü hard rock, rock 'n' roll esintilerini güçlü gitar tonları ve Grohl'un tuşesi yüksek baterisiyle harmanlamış. 13 parçadan oluşan albümdeki tüm şarkılar dinlenmeye değer; Mind Eraser(No Chaser), No One Loves Me & Neither Do I, Dead End Friends, Bandoliers parçaları ise bir adım öne çıkıyor. Prodüktörlüğünü üç müzisyenin ortaklaşa yaptığı albümde John Paul Jones; slide gitar, piyano gibi farklı enstürmanlardaki ustalığını göstermiş. Gruba canlı performanslarda Chris Cornell ile çalışma şansı yakalamış Alain Johannes eşlik ediyor.Guns & Roses'ın silahlarını barındıran Velvet Revolver'dan bu yana en heyecan verici hard rock albümü Them Crooked Vultures'ın oldu. Rock tarihinin üç önemli müzisyenini aynı albümde dinlemek istiyorsanız Them Crooked Vultures kaçırılmayacak bir albüm.Yazı: Can Barış: Çevik (MİHA)