The Wire yıldızı Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti

The Wire dizisinde oynadığı Omar Little rolüyle akıllara kazınan aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümü The Hollywood Reporter'a doğrulayan Williams'ın temsilcisi, "Büyük bir üzüntüyle ailesi Emmy adayı aktör Michael Kenneth Williams'ın hayatını kaybettiğini doğruluyor. Bu yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ediyorlar" dedi.

Çeşitli ajansların aktardığına göre New York'taki evinde ölü bulunan Williams, Boardwark Empire dizisinde 2010 ile 2014 arasında Albert “Chalky” White karakterini de canlandırmıştı.

Williams, bu yıl Lovecraft Country'deki Montrose Freeman rolüyle Emmy'ye aday gösterilmişti. ABD'li aktör bunun dışında HBO dizisi The Night Of, TV filmi Bessie ve Ava DuVernay’nin mini dizisi When They See Us ile 3 Emmy'ye daha aday gösterilmişti.

Brooklyn doğumlu Williams, aktörlük kariyerinden önce dansçılık yapmış; George Michael, Missy Elliot, Ginuwine, ve Madonna gibi isimlerle çalışmıştı.