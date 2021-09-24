The Wire yapımcısı, kürtajı yasaklayan yasadan sonra diziyi Texas'ta çekmekten vazgeçti; "Kadın çalışanların özgürlüklerini korumak zorundayım"

ABD'nin Texas eyaletinde çekilmesi planlanan dizi The Wire'ın yapımcısı, eyalette altı hafta sonra kürtajı yasaklayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından diziyi burada çekmekten vazgeçtiklerini söyledi. Yapımcı David Simon, "Ekiptaki kadınlardan çekimler sırasında bu eyalette sivil özgürlüklerinden vazgeçmelerini isteyemem" dedi.

Texas'ta ABD'nin en sert kürtaj yasası yürürlüğe girdi ve altı haftadan sonra kürtaj yasaklandı. Vatandaşlara, altı haftadan sonra kürtaj gerçekleştiren doktorları dava etme yolu açıldı.

Texas'ta olan olaylar üzerine kurulu dizi The Wire'ın yapımcısı, kürtaj yasasının ardından diziyi burada çekmekten vazgeçti. Simon, kararını şöyle açıkladı: "Bir işveren olarak bu siyaseti ötesinde. Kadın çalışanlardan buraya gidip sivil özgürlüklerinden vazgeçmelerini isteyemem" dedi.

Dallas Film ve Yaratıcı Endüstriler Ofisi, Simon'un kararına tepki göstererek Twitter'dan "Eyaletin yasası tüm nüfusunu yansıtmaz. Bir yapımı Dallas'a getirmemek ancak burada yaşayanların mahrum etmeye yarar. Bizim yeteneğe, ekiplere, yaratıcılara ihtiyacımız var ki burada kalıp oy versinler" yazdı.

Simon ise niyetinin yanlış anlatıldığını şöyle açıkladı: "Tamamen yanlış anladınız. Kararımın kökeninde herhangi bir siyasi tartışma ya da boykot amacı yok. Tek sorumluluğum, yapım süresinde bizimle çalışanların özgürlüklerini korumak"