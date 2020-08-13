T24 LogoT24 Logo
Dünya

The Weeknd'den Beyrut patlaması mağdurları için 300 bin dolarlık bağış

13 Ağustos 2020 13:41

Şarkıcı The Weeknd, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yaşanan ve en az 170 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından mağdurlar için 300 bin dolar bağış yaptı. 

Kanadalı şarkıcı The Weekend'in yaptığı bağışı, Lübnan-Kanada asıllı menajeri Wassim Slaiby Instagram'dan şu sözlerle duyurdu: Kardeşim The Weekend'e Lübnan için Küresel Yardım kampanyasına yaptığı cömert ve asil 300 bin dolarlık bağış için teşekkür ederim"

Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 171 kişi hayatını kaybetti ve binlerce insan yaralandı. Kentte pek çok bina tahrip olurken yaklaşık 300 bin kişinin evinden olduğu belirtildi. Patlamanın neden olduğu amonyum nitratın yıllardır limanda bekletilmesine tepki olarak hükûmetin ihmâlkarlığını vurgulayan protestoların başladığı ülkede bir haftanın sonunda hükümet istifa etti. 

ETİKETLER

the weekendşarkıcıthe weekndkanadalılübnankanadabeyrut
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24