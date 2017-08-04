The Washington Post, Trump'ın telefon kayıtlarını yayınladı

The Washington Post, 27 Ocak’ta, ABD Başkanı Donal Trump'ın, henüz bir haftalık başkan iken yapılan görüşmenin kayıtlarını yayınladı. Kayıtlar arasında Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile Trump arasında geçen telefon görüşmesi de yer aldı.

Meksikalı lider Pena Nieto, Trump’ın emriyle ABD-Meksika sınırına örülen duvarın maliyetini karşılamayacaklarını sıkça söylemişti. Söz konusu habere göre Amerikan başkan, Nieto’ya telefonda, “Bunu bir daha kamuoyu önünde dile getirme” dedi. Kayıtların ortaya çıkmasının ardından Meksikalı muhalifler Nieto’yu Trump’a karşı yeterince sert olmamakla eleştirdi.

Muhalif senatörlerden Miguel Barbosa devlet başkanına, “Trump, her zaman kibirli ve kaba tavrından taviz vermeyerek konuşuyor. Onun bu tutumu Nieto için bir sınav niteliğindeydi ama devlet başkanı, Trump’ın bu küstah tavrına ne bir karşılık verebildi ne bu tavrından vazgeçmesi için bir ikazda bulundu.” dedi.

Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar, Trump’ın seçim vaatlerinden biriydi. Duvarın inşası Washington’ın finansmanlığında başladı. Trump hükümeti, faturanın daha sonra Meksika’ya kesileceğini söylese de Pena Nieto duvar için ödeme yapılmayacağını bir çok kez ifade etmişti.