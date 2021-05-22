The Washington Post: Trump, kendisine atanan ajanlar için Gizli Servis'ten 40 bin dolar kira aldı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana kaldığı Florida'daki Mar-a-Lago özel kulübünde kendisini koruması için verilen Gizli Servis ajanlarından 40 bin dolardan fazla para aldığı iddia edildi.

Durum, Washington Post'un Gizli Servis'ten 30 Nisan'a kadar olan belgeleri talep etmesiyle ortaya çıktı.

Kayıtlara göre Trump'ın sahibi olduğu Mar-a-Lago kulübü 20 Ocak'tan itibaren Gizli Servis'ten her gece 396.15 dolar aldı. 30 Nisan'a kadar Gizli Servis'ten toplam 40 bir 11 dolar alındığı belirtildi.

Konu hakkında bilgisi olan bir kaynak, ödemelerin Gizli Servis ajanlarının çalışma alanı olarak kullandıkları tek bir oda için alındığını söyledi.

Eski ABD başkanlarına ömür boyu Gizli Servis koruması sağlanıyor. Washington Post, bir eski başkanın bu ölçüde kira almasının ise alışılmışın dışında olduğunu belirtti.

Haberde Trump'ın başkan olduğu dönemde de kulübe gittiği zamanlarda ajanlardan aynı miktarda ücret aldığı, ancak artık her gün Mar-a-Lago'da olduğu için faturanın kabardığını söyledi.