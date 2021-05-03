The Washington Post: Taliban, Afganistan'da kritik yollara kontrol noktaları kuruyor

T24 Dış Haberler

Afganistan'da ABD'nin geçen yıl içinde askerlerini çekmeye başladığı bölgelerde Taliban'ın daha çok yolda kontrol sağladığı ifade edildi.

The Washington Post'un aktardığına göre Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden ve Kabil'den başka bölgelere giden birçok yolda artık Taliban'a ait onlarca geçici kontrol noktaları bulunuyor.

Sekiz yerel yetkiliye göre ülkenin ana kuzey-güney otoyolunda 10 kalıcı kontrol noktası bulunuyor. Birçok hükümet kontrol noktasının ABD'nin askerlerini çekmeye başlamasıyla boş kaldığı belirtildi.

Taliban'ın kontrol noktalarının bir güç sembolü olarak kullanıldığı ve kırılgan Kabil hükümeti için büyük bir darbe olduğu ifade edildi.

The Washington Post, bu kontrol noktaları ile bazı Afgan kasabalarının izole edildiğini ve Afgan hükümetinin fonksiyon gösterme imkanının daha da azaldığı ifade edildi.

Yerel medyaya göre NATO askerleri geçen perşembe itibariyle çekilmeye başladı. ABD, çekilmenin 11 Eylül'de tamamlanacağını açıklamıştı.