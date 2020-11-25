The Washington Post: Esad, stratejik Dera kentindeki kontrolünü kaybediyor

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ABD merkezli The Washington Post, Şam'ın Suriye iç savaşında stratejik öneme sahip Dera üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başladığını belirtti.

Şehirde son haftalarda isyancı güçlerle Suriye ordusu çatışmaya başladı. The Washington Post, şehirde aynı zamanda birçok suikastın meydana gelmeye başladığını belirtti.

Suriye'nin güneybatısında bulunan kent, "Suriye devriminin beşiği" olarak biliniyordu. Dera, 2011'de daha sonra iç savaşa dönüşecek hükûmet karşıtı protestoların ilk başladığı şehirdi. 7 yıl sonra Suriye güçleri kenti tekrar ele geçirdi ve isyancı güçlerle "tekrar bir araya gelme programı"nı başlattı.

Washington Post, şehirdeki çatışmaların otoritesi ekonomik kriz nedeniyle sarsılmış olan Devlet Başkanı Beşar Esad'a yeni bir zorluk oluşturduğunu ifade etti.

Dera'da tansiyon, Suriye ordusu bölgede kontrolü sağladıktan sonra da Esad'a karşı sert eleştirilerde bulunan bir isyancı liderin arabasının kurşunlanmasından sonra yükselmişti. Saldırıda komutan Adham al-Karad ve 4 müttefiki hayatını kaybetti.

El Vatan gazetesi, Esad'ın bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla iki hafta önce 62 mahkûmu serbest bıraktığını duyurmuştu. Ancak bu karardan sonra Esad'ın kardeşinin liderlik ettiği 4.Müfreze Dera'ya girip hakkında "tutuklama kararları olan" insanları aramaya başladı. Son olarak da bir kontrol noktasının hava saldırısına uğramasından sonra 4. Müfreze eski isyancılara baskın düzenlemiş ve şehirde çatışmalar başlamıştı.