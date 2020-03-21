The Washington Post: ABD istihbarat kurumları, Trump'ı pandemi konusunda ocak ayında uyardı; hükûmet harekete geçmedi

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ABD istihbarat kurumlarının Ocak ve Şubat aylarında hükûmeti yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir pandemiye dönüşebileceği konusunda uyardığı, ancak hükûmetin patojenin yayılma hızını yavaşlatmak için gerekli önlemleri almadığı iddia edildi.

The Washington Post gazetesinin istihbarat kurumlarına yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre istihbarat kurumları raporlarında virüsün ne zaman ABD'ye ulaşacağı veya ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda bir bilgi vermedi ancak Çin'deki yetkililerin salgının boyutu konusunda gerçek verileri paylaşmadığını, durumun çok daha ciddi olduğunu vurguladı.

Haberde, istihbarat kurumlarının hükûmete sıklıkla gönderdiği benzer raporlara rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve müttefiklerinin "salgını önemsiz gibi göstermeye çalıştığı" belirtildi.

İstihbarat raporlarına erişimi olan bir başkan yetkili, bu raporların sadece hükûmete değil, Kongre üyeleri ve onların ekiplerine de ulaştırıldığını belirtti ve "İstihbarat kurumları bunu Ocak'tan beri bekliyordu" dedi. İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan yetkili, "Trump bunu beklemiyordu, ancak hükûmette görev yapan birçok kişi biliyordu ve onun hiçbir şey yapmasını sağlayamadılar. Sistem kırmızı ışık yaktı" dedi.

ABD'de bugüne kadar 19 binden fazla Koronavirüs vakası görüldü.