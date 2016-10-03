"The Walking Dead’in çizgi romanıyla dizisinin finali farklı olacak"

2003 yılında çizgi roman, 2010'da televizyon dizisi olarak milyonlarca kişi tarafından takip edilen The Walking Dead'in yaratıcıs Robert Kirkman, çizgi roman ile televizyon dizisinin finallerinin farklı olacağını söyledi.

Yedinci sezonu 23 Ekim’de başlayacak olan dizinin yapımcılığını da üstlenen Kirkman, AMC kanalına dizinin yeni sezon öncesinde ve çizgi romanları konuştu.

Çizgi romanın finalinin hazır olduğunu belirten Kirkman, televizyon dizisinin çizgi roman finalinden daha farklı olacağını ifade etti.