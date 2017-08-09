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Kültür-Sanat

The Walking Dead’den yemek kitabı

Dünyaca ünlü Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead'in yemek kitabı yayımlanacak

09 Ağustos 2017 18:33

Dünyaca ünlü Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead'in yemek kitabı yayımlanacak.

Zombilerin cirit attığı dizinin kitabında insan beyninden yapılmış bir yemeğin tarifi yer almıyor, ancak dizinin karakterlerinden Carol’ın kurabiyesinin tarifi bulunuyor.

 

Doğada yemek pişirme yöntemleri


The Walking Dead, yayımlayacağı yemek kitabıyla yalnızca dizideki yiyeceklerin tarifini değil, yiyecek aramaya, vahşi doğada avlanmaya ve acil durumlarda açık havada yemek pişirmeye dair de ilginç bilgiler paylaşıyor.

Ekimde raflarda



Lauren Wilson tarafından yazılan ve Yunhee Kim tarafından fotoğraflanan ‘The Walking Dead: The Official Cookbook and Survival Guide’ dizinin yeni sezonunun hemen öncesinde, 10 Ekim’de raflarda olacak.

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