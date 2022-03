The Walking Dead oyuncusu Moses J Moseley 31 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

The Walking Dead dizisindeki "evcil zombi" rolüyle tanınan The Walking Dead The Walking Dead 31 yaşında hayatını kaybetti.

Moseley'nin menajeri Tabatha Minchew, pazartesi günü yaptığı açıklamayla oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Minchew, "Herkes Moses'ı severdi. Hiç yabancı biriyle tanışmadı. Hayranlarını tıpkı aile ve arkadaşlarını sevdiği gibi severdi. Seçmeye katılma hakkı ve rol bulduğunda hep çok mutlu olurdu" yazdı.

The Walking Dead'in resmi hesabından da Moseley için bir paylaşım yapıldı.

TMZ, Moseley'in ailesinin geçen günlerde oyuncunun kayıp olduğuna dair bildirim yaptığı ve ölümüyle ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Moseley, Watchmen dizisinde ve Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak filminde de küçük roller almıştı.