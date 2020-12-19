The Walking Dead komedisi geliyor

The Walking Dead'in yapımcısı dizinin yeni bir uyarlamasını yayınlanacağını ancak bunun bu sefer bir komedi olacağını açıklandı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Walking Dead Holiday Special (Walking Dead Tatil Özel) programına katılan dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Scott M. Gimple, halihazırda zombi evreninde geçecek bir komedi üzerine çalıştıklarını belirtti.
Gimple şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bir Walking Dead komedisi üzerinde çalışıyoruz. Evrenimizle dalga geçmiyoruz ama dünyamıza daha çok komik bir yorum getiriyoruz."
Her ne kadar orijinal dizi sona yaklaşıyor gibi görünse de zombi evreninde yaşanacak maceralar bitmeyecek. Bununla birlikte dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Rick Grimes'a odaklanacak filmlerin hazırlıkları da sürüyor. Öte yandan dizinin son sezonu olacak 11. sezonun ardından Daryl ve Carol karakterlerine odaklanacak yeni bir dizinin de çekileceği duyurulmuştu.