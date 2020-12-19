The Walking Dead komedisi geliyor

The Walking Dead'in yapımcısı dizinin yeni bir uyarlamasını yayınlanacağını ancak bunun bu sefer bir komedi olacağını açıklandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Walking Dead Holiday Special (Walking Dead Tatil Özel) programına katılan dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Scott M. Gimple, halihazırda zombi evreninde geçecek bir komedi üzerine çalıştıklarını belirtti.

Gimple şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bir Walking Dead komedisi üzerinde çalışıyoruz. Evrenimizle dalga geçmiyoruz ama dünyamıza daha çok komik bir yorum getiriyoruz."