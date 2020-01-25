The Walking Dead'in yaratıcısı insanların neden 'yürüyen ölülere' dönüştüğünü 17 senenin sonunda açıkladı

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İlerleyen yıllarda milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir televizyon dizisine de uyarlanan "The Walking Dead" çizgi romanlarının yaratıcısı Robert Kirkman, hikayede ölülerin hayata "yürüyen ölüler" olarak dönmesinin sebebinin uzaydan gelen bir virüs olduğunu ifade etti.

İlk sayısı 2003'te raflardaki yerini alan çizgi film serisi sona ermesine rağmen insanların neden "zombilere" dönüştüğü açıklanmamıştı.

Twitter'da serinin bir hayranın, "Selam Robert Kirkman. Çizgi romanların sonunda bile bir cevap alamadık. Zombilere ne sebep oldu?" sorusunu yanıtlayan yazar, "Uzay bakterisi" yanıtını verdi.

Cevabın altında birçok sosyal medya kullanıcısı Kirkman'in cevabının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tartıştı.

Kirkman'ın cevabından ikna olmayan bazı hayranlar, hikayesinde çizgi romanlardan farklı bir yönde ilerleyen dizide insanların neden yürüyen ölülere dönüştüğü sorusuna cevap verilebileceğini savundu.