-THE WAİLERS 1 MARTTA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Reggae müziğin ünlü grubu The Wailers, 1 Martta Babylon'da konser verecek. Dünyaca ünlü sanatçı Bob Marley ile uzun yıllar sahne alan grup, Marley'in ölümünden sonra dağılmayarak yoluna Junior Marvin ve Aston Barrett yönetiminde devam ederek, birçok ülkede verdiği konserle performansını yıllardır koruyor. Indie Nation by Nike sponsorluğunda iki gün sahne alacak grup, İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir performans sunacak. Akbank Oda Orkestrası, ''Çeşit Çeşit Çeşitleme'' isimli konseri ile yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahneye çıkacak. Orkestra'da hem solistlik yapacak hem de akordeon ile izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti verecek olan Matti Rantanen, cenaze müziği çehreleri Kiika İİkka çeşitlemeleri isimli bölümlerle klasik müziğin önemli melodilerini sergileyecek. Resul Dindar , İsmail Avcı ve Oktay Üst tarafından kurulan Karmate de yarın Jolly Joker Balans'ta sahne alacak. Lazca, değirmen anlamına gelen ''Karmate'' kelimesini gruplarına isim olarak seçerek üretimi, emeği ve karşılıksız yardımı simgelediklerini söyleyerek müzik hayatına başlayan Karmate, Karadeniz kültürünün unutulmaya yüz tutmuş müzik kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Karmade, arşivlerde kalan müzikleri derleyerek, tarihe yeniden kazandırdıkları eserleri sahneleyecek. Türk müziğinin en önemli isimlerinden Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 26 Şubat günü Alt'ta seyirci karşısına çıkacak. Besteleri ve Anadolu kültürüne ait müziklere yaptıkları yeni yorumlarla isimlerini Türk müziği tarihine yazdıran Oğur ve Demirciğlu'nun vereceği konserde, müzik kültürümüzün en güzel örnekleri, evrensel tınılarla birleştirilerek müzikseverlere sunulacak. Pawel Frejdlich ve Metin Ülkü ''Gelenek ve Günümüz'' ismini verdikleri çello ve piyano konseri ile 25 Şubatta Borusan Müzikevinde bir performans sergileyecekler. Alanlarında gösterdikleri başarılarla isimlerinden söz ettiren iki sanatçı gerçekleştirecekleri konserde, Bach'tan Özkan Manav'a kadar uzanan dört yüz yıllık bir dönemi içeren, çello ve piyano için yazılmış unutulmaz eserleri icra edecekler. Caz-Funk tarzı yaptıkları başarılı müzikle tanınan Funk-tet, 27 Şubatta Tamirane'de sahne alacak. Trombonda Emre Kayhan, gitarda Cem Tuncer, bas gitarda Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu ile Morning Jazz Sessions kapsamında sahneye çıkacak olan Funk-tet, caz müzik standartlarına getirdikleri yeniliklerle ortaya koydukları eserlerini dinleyicileri ile buluşturacak. -SAHNE SANATLARI- Gösteri sanatlarında sergiledikleri farklılıklarla benzerleri arasından hatırı sayılır bir üne sahip olan Kanadalı, dünyaca ünlü topluluk Cirque Du Soleil, 4 Mart tarihine kadar Abdi İpekçi Arena'da İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Şovlarında sergiledikleri sahne tasarımı, müzik, dans, kostüm ve makyajlarıyla izleyicilerine görsel bir şölen sunan grup, akrobasi ve teatral öğelerin ön planda olduğu ''Saltimbamco'' isimli gösterisi ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Ünlü Amerikalı yazar Gurney'in kaleme aldığı ve Müşfik Kenter'in yönettiği ''Aşk Mektupları'' isimli oyun, 25 Şubatta Kenter Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak. Biri çok uslu diğeri ise çok asi olan iki çocuğun, küçüklükten beri birbirlerine yazdıkları aşk mektupları üzerinden şekillenen oyunda, usta oyuncu Müşfik Kenter ve Kadriye Kenter görev alacak. Sertaç Ayvaz'ın yazıp yönettiği ''Aşkın Telifi'' de aynı gün Öykü Sahne'de sahnelenecek. Bir tiyatro yazarının, popüler bir kadın oyuncuyu projesine dahil etmesiyle, kötü giden işlerini düzeltebileceğine olan inancının ve bu durumdan rahatsız olan eşinin planlarının anlatıldığı oyundaki karakterleri, Ayça Akdoğan ve Ali Kakkaç canlandıracak. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosunun tek perdelik komedisi ''Basit Bir Ev Kazası'', Murat İpek'in yönetiminde yine aynı gün Muammer Karaca Tiyatrosu'nda izlenebilecek. Günay Karacaoğlu'nun tek kişilik performans sergileyeceği oyunda, bir kadının başından geçen komik olaylar anlatılacak. Aynı gün sahnelenecek bir diğer oyun ise Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahnelenecek, ünlü yazar Haldun Taner'in unutulmaz eseri ''Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'' olacak. Apo Kaya'nın yönetimindeki oyunda, aynı sokakta doğup büyüyen Efruz ve Vicdani'nin, doğumdan okul çağına, askerlikten çalışma hayatına kadar olan yaşantıları Mehmet Baran Erdoğan, Cengiz Okuyucu, Diren Polatoğulları ve Derya Karadaş gibi isimler tarafından canlandırılacak. Nesrin Kazankaya'nın yazıp, yönettiği ''Şerefe Hatıralar'' isimli oyun, 27 Şubat tarihinde Tiyatro Pera Eren Uluergüven Sahnesi'nde izlenebilecek. 1955-1956 yılları arasında Nişantaşı'da yaşayan soylu bir ailenin üzerinden dönemin siyasi yapısının şekilleniş sürecinin anlatıldığı oyunda, Mehmet Aslan, Nesrin Kazankaya, Muhammet Uzuner, Başak Meşe ve Aytunç Şabanlı görev alacak. Tiyatro Açıkça'nın yeni oyunu ''Lydia 'Tuzla Buz''' 28 Şubatta Öykü Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Büyük bir aşkla evlenen bir çiftin, kıskançlık ve övülme ihtiraslarıyla birbirlerinin mahremiyet sınırlarının aşılması ile oluşan geri dönülmez sorunlar anlatılacak. St. Petersburg Buz Balesi Topluluğu 1 Martta ''Kuğu Gölü'' isimli bale gösterisini TİM Maslak Show Center'de Türk sanatseverler için sergileyecek. Rusya Devlet Sanatçısı Konstantin Rassadin'in sanat yönetmenliğini, Leo Korkhin'in de müzik yönetmenliğini gerçekleştirdiği topluluk, her biri gösterdikleri başarılardan dolayı Rusya Devleti tarafından ''Üstadlık'' ödülü ile ödüllendirilen 20 buz balesi sanatçısı ile izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunacaklar. -GÖRSEL SANATLAR- Osmanlı Devleti dönemindeki itfaiye teşkilatı olan Tulumbacıların hayatından izler taşıyan ''Ateş Pervaneleri: Tulumbacılar'' sergisi yarın Rezan Has Müzesi'nde açılacak. İtfaiye Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Atatürk Kitaplığı ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nin katkılarıyla açılan sergide, Tulumbacılara ve o döneme ait eşyalar, belgeler ve fotoğraflar tarih meraklılarının beğenisine sunulacak. Ressam Şeyla Niyego'nun ''Yalnız Kalabalıklar'' isimli kişisel sergisi yarın Galeri Artist Çukurcuma'da kapılarını sanatseverler için açacak. Sanatçının üçüncü kişisel sergisi olan Yalnız Kalabalıklar, kent hayatı ve insanın iç dünyasında yaşadığı duyguları sanatçının farklı yorumu ile sanatseverlere sunulacak olan sergi, 11 Mart tarihine kadar ziyarete açık kalacak. Kare Sanat Galerisi, 1 Martta Tansel Türkdoğan'ın ''Minimal Boşluk İzleri'' isimli şahsi sergisine ev sahipliği yapacak. Sanatçının kapitalist üretim ilişkilerinin şekillendirdiği hayat ve bu ilişkilerin insan hayatına getirdiği sorunların arka planındaki gerçekleri irdelediği sergi, mart ayının sonuna kadar görülebilecek. Aynı gün, Akbank Sanat, Fotogen Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen ''Fotogen Gösteri Günleri''ne ev sahipliği yapmaya başlayacak. Türk fotoğraf sanatının önemli isimlerinden Seyit Ali Ak'ın ''Müzik: Ritim, Yaşam ve Büyü'' isimli gösterisi ile başlayacak etkinlerde, 17 sanatçının ayrı fotoğraf sunumları ve söyleşileri de izlenebilecek. Etkinlikler 5 Mart tarihinde sona erecek. Aynı gün gerçekleşecek bir diğer fotoğraf etkinliği ise V Galerisi'nde açılacak olan Kemal Nuraydın'ın ''Yeryüzünden Yansımalar'' isimli sergisinin açılışı olacak. Nuraydın'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği sayısız seyahatleri sonucunda oluşturduğu sergi, 20 Mart tarihine kadar gezilebilecek. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi de aynı gün ENKA Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle paylaşılmaya başlayacak. Fakültenin 13 öğretim üyesinin çeşitli teknik ve tarzlardaki çalışmalarının yer aldığı sergide, öğretim görevlilerinin öğrenci yetiştirirken sundukları bilgi birikimlerinin aktardıkları eserler, 21 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Çağdaş Türk sanatının yeni nesil sanatçılarından Yahya Bağcı'nın ''Through the Looking Glass'' isimli sergisi 2 Martta Mac Art Gallery'de sanatseverleri ağırlayacak. Bağcı'nın, önemsenmeyen konulara dikkat çekmeyi amaçladığı eserlerinin görülebileceği sergi, ay sonuna kadar açık kalacak.