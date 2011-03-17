'The Tudors'a taciz davası

T24- The Tudors dizisinde 8. Henry'i oynayan Jonathan Rhys Meyers'a bir havayolu çalışanı tarafından taciz davası açıldı.



New York'taki JFK havaalanına gelen ve uçağa binmeden önce sarhoş olacak kadar votka içtiği iddia edilen Jonathan Rhys Meyers, uçağa alınmayınca müşteri hizmetleri direktörü sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Daily Mail'in haberine göre, İrlanda asıllı aktörü mahkemeye veren United Airlines'ta çalışan Kathryn Williams, ahlak sınırlarının dışında bir saldırıya uğradığını ve yaşadıklarından dolayı şoke olduğunu söyledi.

Meyers'ın şimdiden anlaşmak için kendileriyle görüşmek istediğini öne süren Williams'ın avukatı, Mayıs ayında gerçekleşen olayda müvekkilinin kalıcı fiziksel ve duygusal zarara uğradığını da iddia etti.

Şikayete göre uğradığı saldırıdan sonra işini yapamaz hale gelen kadın, 15 bin dolardan fazla zarara uğradığı için yüksek mahkemeye başvurdu.

33 yaşındaki Jonathan Rhys Meyers'ın alkol ve havaalanıyla ilgili bu vukuatı ilk değil. Oyuncu daha önce de Dublin Havaalanı ve Paris'teki De Gaulle Havaalanı'nda benzer nedenlerle gözaltına alınmıştı.