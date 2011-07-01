'The Tudors' intihara teşebbüs etti

T24- 'The Tudors'ta 8. Henry'i canlandıran Jonathan Rhys Meyers intihar girişimi sonrası hastaneye kaldırıldı.



İrlandalı aktör Jonathan Rhys Meyers Batı Londra'daki 3 milyon sterlinlik malikanesinde ilaç alarak intihar etmeye çalıştı.



Daily Mail'ın haberine göre, uzun süredir alkol bağımlılığıyla mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu sağlık görevlileri tarafından evinde yere yığılmış vaziyette bulundu.



Hastaneye kaldırılan Meyers, tedaviye karşılık verdi ve Çarşamba sabahı hastaneden taburcu edildi.



'Mission: Impossible III', 'Alexander', 'Velvet Goldmine', 'From Paris with Love' ve 'August Rush' gibi filmlerde rol alan Jonathan Rhys Meyers'ın, annesini kaybettiği 2007 yılından bu yana alkol problemi yaşadığı biliniyor.