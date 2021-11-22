The Tokens grubunun solisti Philip Margo yaşamını yitirdi

Unutulmaz şarkı 'The Lion Sleeps Tonight'ı söyleyen Tokens grubunun solisti ünlü şarkıcı Philip Margo hayatını kaybetti.

Tokens grubunun bir parçası olan ünlü şarkıcı Philip Margo, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ailesi ve The Tokens grubu açıkladı. Duyuruda "Son bir kükremeyle inanılmaz aslanımızın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi.

Margo'nun 13 Kasım'da Los Angeles'ta geçirdiği felç sonucu öldüğü, açıklamanın ise ailenin isteğiyle yeni yapıldığı belirtildi.

The Tokens'tan yapılan açıklamada "Philip Margo, uzay programlarını, Hallmark filmlerini ve tuzlu su şekerlemelerini severdi ama en çok da ailesini severdi" denildi.

Philip Margo kimdir?

1942 yılında Brooklyn'de doğan ve 1950'lerin sonlarında küçük kardeşi Mitch Margo, Jay Siegel ve Hank Medress ile The Tokens'ı kuran Philip Margo, 1939 yılında Zulu şarkıcısı Solomon Linda tarafından yazılıp kaydedilen 'The Lion Sleeps Tonight' şarkısıyla üne kavuşmuştu.

Şarkı 1952'de Pete Seeger tarafından Batı dünyasına duyurulmuştu. The Tokens grubu ise onu alıp bir pop şarkısına çevirerek herkese sevdirdi.

Şarkının bir cover'ı 1982 yılında Birleşik Krallık single listesinde üç hafta boyunca 1 numarada kalmıştı.

Ancak 2006'da şarkıyı ilk yapan Solomon Linda, eserin anlamının dışına çıkarıldığı gerekçesiyle bir tazminat davası açtı ve kazandı. Bu olaydan sonra The Tokens grubu da ikiye bölündü.