The Times'tan AİHM için ağır manşet: Avrupa'nın soytarıları

İngiltere’nin 10 yıldır sınırdışı etmeye uğraştığı Ürdünlü radikal imam Ebu Katada’nın ülkesine gönderilmesine AİHM vize vermeyince İngilizler çıldırdı. Times gazetesi, AİHM yargıçlarının fotoğrafıyla “Avrupa’nın soytarıları” manşetini attı

Vatan'ın haberine göre, İngiltere’ye şeriat gelmesi gerektiğini savunan, El Kaide’nin eylemlerine ve intihar saldırılarına örtülü destek veren Ürdünlü radikal imam Ebu Katada, İngiltere ile Avrupa’nın en büyük hukuki otoritesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasında çatlağa sebep oldu.

Radikal imamın avukatları İngiliz hükümetlerinin 10 yıldır sınırdışı etmeye çalıştığı Katada hakkında kararın alınmasından hemen sonra AİHM’ye başvuru yaparak kararın engellenmesini istedi. AİHM yargıçları da İngiliz devletine, “Biz karar verene dek sınırdışı edemezsiniz” direktifi gönderdi. Durum böyle olunca İngiliz İçişleri Bakanı ve Başbakan Cameron başta olmak üzere hükümetten mahkemeyi hedef alan kızgın sesler yükseldi. AİHM’nin İngiltere’nin egemenliğine karışamayacağını belirten hükümet, İngiltere’yi AİHM üyeliğinden çekmekle tehdit etti.

Türkiye ile ittifak

Times gazetesi, manşetinde AİHM yargıçlarının fotoğrafını yayınladı ve tam sayfalık habere “Avrupa’nın soytarıları” başlığını attı. Gazete başyazısında da mahkemeyi sert ifadelerle eleştirdi: Ebu Katada’nın sınır dışı edilmesiyle ilgili hukuki süreç yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık adalet dağıtmıyor aksine adaleti engelliyor. İngiltere’nin, otoritesine saygı göstermesini istiyorsa, mahkeme reformdan geçmeli.

AİHM’nin verdiği karar büyük bir tesadüf eseri AİHM’nin geleceği için İngiltere’nin Brighton kentinde düzenlenen konferansa denk geldi. İngiltere skandal olarak nitelendirdiği son kararın ardından AİHM sözleşmesine imza koyan 47 ülkeyi ikna için mahkemenin diğer bir ‘mağduru’ Türkiye ile birlikte tura çıktı. İngiltere, Brighton’da yapılan iki günlük konferansta daha da ileri gidilmesini ve mahkemenin bazı yetkilerinin elinden alınmasını talep etti. Strasbourg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2011 sonunda 152 bin dava birikmişti. Bunlardan 90 bin kadarının kabul edilemez nitelikte olduğu sanılıyor



