The Times: Rusya, Türkiye'ye Fırat Kalkanı'nda kullanması için keşif bulgularını gönderecek

İngiliz The Times gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın askeri istihbarat paylaşımı yapacağını öne sürdü. Gazetenin haberine göre, Rusya Türkiye'ye Fırat Kalkanı operasyonunda kullanmak üzere keşif bulgularını gönderecek.

Gazete haberinde Rus parlamentosunun üst kanadının savunma ve güvenlik komitesi birinci başkan yardımcısı Klintseviç'in açıklamalarına da yer verdi.

The Times'a göre, Rus Izvetsia gazetesine konuşan Klintseviç, "Türkiye; Rusya, Suriye, Irak ve İran'ın oluşturduğu gayrıresmi keşif istihbarat havuzuna katıldı" dedi ve ekledi:

"Türkiye'ye telsiz dinleme, radyo-teknik ve optik-görsel keşif verilerini gönderiyoruz. Onlar da karşılığında bizimle bilgi paylaşıyorlar. Türklerin çok etkili bir istihbarat servisi var ve Suriye içerisinde de oldukça iyi bir istihbarat ağına sahip."