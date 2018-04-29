T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

The Times: Rakka anlaşması sonrası yüzlerce IŞİD'li Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiyor

The Times gazetesi, yüzlerce IŞİD militanının SDG ile Rakka'da varılan anlaşmayı fırsat bilerek, Suriye'den kaçtıklarını bildirdi. Gazetenin haberinde, yüzlerce IŞİD'linin yasa dışı yollardan önce Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya geçtiğinden endişe edil

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile varılan anlaşma kapsamında Rakka'dan tahliye edilen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının bu anlaşmayı fırsat bilerek, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçtiklerini öne sürdü.

BBC, geçen ay içerisinde, IŞİD ile SDG arasında varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 250 militan ve aile bireyleri yaklaşık 3 bin 500 kişinin Rakka'dan konvoylarla tahliye edildiğini ortaya çıkarmıştı. Tahliye edilen IŞİD militanlarının yanlarında silah ve mühimmat götürmelerine de izin verildiği belirtilirken, bazılarının Türkiye sınırına kadar ulaştığı bildirilmişti.

Ana omurgasını Kürtlerin çoğunlukta olduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, ABD önderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun hava desteğiyle birlikte Rakka'yı Ekim ayında IŞİD'den almıştı.

The Times gazetesinin Salı günkü sayısında yer alan Kilis mahreçli haberde, SDG'nin operasyonu sırasında sivillerin kentten ayrılmasına izin verildiğini ancak Rakka'nın geri alınmasının ardından çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelen yüzlerce IŞİD'linin de buradan kaçmayı başardığı belirtildi.

Onlarca kişinin de sınırı geçerken, Türk güvenlik güçleri tarafından yakalandığı vurgulandı.

Sınırı geçmek isterken yakalanan kişilerden biri olan 26 yaşındaki Saddam el Hamadi, The Times'a yaptığı değerlendirmede, "Tahliye anlaşması sırasındaki hareketlenmeyi fırsat bilerek, Türkiye'ye geçmek istedim. Benim gibi birçok kişi vardı. Bunların bir kısmı savaşçı, bir kısmı da sivillerdi. Kullandığımız yolla sınırı geçmek çok kolay. YPG yakaladıklarını 10-15 gün tutuyor, sonra bırakıyor" dedi.

Rakka'dan ayrılanların Avrupa'ya geçerek, burada saldırılar düzenlemesinden endişe ediliyor.

El Hamadi, sınıra kuş uçuşu yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan Al Rai kasabasında Türkiye'nin destek verdiği silahlı muhalif gruplar tarafından yakalandığını belirtti.

IŞİD'in bu bölgeyi uzun yıllar boyunca savaşçı ve lojistik destek sağlamak için kullandığı biliniyor. Şimdi de militanlarının insan kaçakçılarına 300 dolar ödeme yaparak, aynı güzergah üzerinden Türkiye'ye kaçmak istedikleri ifade edildi.

The Times'a konuşan bir Türk yetkili, "Sınırı geçmek isterken yakalanan kişi sayısında önemli bir artış oldu" dedi.

İngiltere istihbarat örgütlerine yakın bir kaynak da gazeteye yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde diğer Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilimlerin yabancı savaşçıların ülkelerine dönüşünü kolaylaştırabileceğini öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

The TimesIŞİDSDGRakkaSuriyeGazeteninTürkiyeAvrupaSuriye Demokratik GüçleriIrakDevletiBBCTahliyeAnaKürtlerinHalk Savunma BirlikleriSDG ABDRakka EkimSalıKilisTürkSınırıSaddamHamadi The TimesBenim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24