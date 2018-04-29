The Times: Rakka anlaşması sonrası yüzlerce IŞİD'li Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiyor

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile varılan anlaşma kapsamında Rakka'dan tahliye edilen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının bu anlaşmayı fırsat bilerek, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçtiklerini öne sürdü.

BBC, geçen ay içerisinde, IŞİD ile SDG arasında varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 250 militan ve aile bireyleri yaklaşık 3 bin 500 kişinin Rakka'dan konvoylarla tahliye edildiğini ortaya çıkarmıştı. Tahliye edilen IŞİD militanlarının yanlarında silah ve mühimmat götürmelerine de izin verildiği belirtilirken, bazılarının Türkiye sınırına kadar ulaştığı bildirilmişti.

Ana omurgasını Kürtlerin çoğunlukta olduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, ABD önderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun hava desteğiyle birlikte Rakka'yı Ekim ayında IŞİD'den almıştı.

The Times gazetesinin Salı günkü sayısında yer alan Kilis mahreçli haberde, SDG'nin operasyonu sırasında sivillerin kentten ayrılmasına izin verildiğini ancak Rakka'nın geri alınmasının ardından çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelen yüzlerce IŞİD'linin de buradan kaçmayı başardığı belirtildi.

Onlarca kişinin de sınırı geçerken, Türk güvenlik güçleri tarafından yakalandığı vurgulandı.

Sınırı geçmek isterken yakalanan kişilerden biri olan 26 yaşındaki Saddam el Hamadi, The Times'a yaptığı değerlendirmede, "Tahliye anlaşması sırasındaki hareketlenmeyi fırsat bilerek, Türkiye'ye geçmek istedim. Benim gibi birçok kişi vardı. Bunların bir kısmı savaşçı, bir kısmı da sivillerdi. Kullandığımız yolla sınırı geçmek çok kolay. YPG yakaladıklarını 10-15 gün tutuyor, sonra bırakıyor" dedi.

Rakka'dan ayrılanların Avrupa'ya geçerek, burada saldırılar düzenlemesinden endişe ediliyor.

El Hamadi, sınıra kuş uçuşu yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan Al Rai kasabasında Türkiye'nin destek verdiği silahlı muhalif gruplar tarafından yakalandığını belirtti.

IŞİD'in bu bölgeyi uzun yıllar boyunca savaşçı ve lojistik destek sağlamak için kullandığı biliniyor. Şimdi de militanlarının insan kaçakçılarına 300 dolar ödeme yaparak, aynı güzergah üzerinden Türkiye'ye kaçmak istedikleri ifade edildi.

The Times'a konuşan bir Türk yetkili, "Sınırı geçmek isterken yakalanan kişi sayısında önemli bir artış oldu" dedi.

İngiltere istihbarat örgütlerine yakın bir kaynak da gazeteye yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde diğer Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilimlerin yabancı savaşçıların ülkelerine dönüşünü kolaylaştırabileceğini öne sürdü.