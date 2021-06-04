The Times: Ön saflarda çalışanlar aşı bulmakta zorlanırken, Erdoğan 3. dozu yaptırdı

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Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "ülkede salgınla direkt mücadelede kritik rol oynayan çalışanlar için bile yeterli aşı bulunamazken Koronavirüs aşısının üçüncü dozunu yaptırdığını açıklamasının tepki çektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde yanı zamanda Erdoğan'ın dünyada 3. doz Koronavirüs aşısı yaptırdığını itiraf eden ilk lider olduğuna inanıldığı belirtildi.

Haberde Erdoğan'ın üçüncü dozu 10 Mart'ta yaptırdığı iddia edilirken, Türkiye'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıranlara aynı süreçte aşı yokluğu sebebiyle ikinci doz için 12 hafta beklemelerinin zorunlu tutulduğuna dikkat çekildi.

The Times, bazı bilim insanlarının belli bir süre sonra yapılacak 3. doz aşının Koronavirüs'e karşı bağışıklığı güçlendirebileceğini savunmuştu.